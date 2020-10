Rehvivahetaja meelespea - mida peaks jälgima?

Rehvimustri jääksügavust saab lihtsalt mõõta näiteks kaheeurose mündiga, mille hõbedast serv on 3,5 mm laiune. Kui münt torgata lamellide vahele ning hõbedane äär jääb näha, siis on see Kägu sõnul kindel märk, et rehvimuster on juba liiga kulunud ning autole tuleks alla panna uued rehvid. Samuti on igal rehvil lamellide vahel kulumisindikaator, mille leiab üles rehvi küljele märgitud väikese kolmnurga järgi. Kui rehvimuster on indikaatorini ära kulunud, tähendab see, et mustrisügavus on väiksem kui 1,6 mm.