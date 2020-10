Kummutame müüte juhtmevabade kõrvaklappide kohta

Huawei koolitusjuht Jekaterina Mishina toob välja mõned juhtmevabade kõrvaklappide kohta sageli kuuldud valearvamused.

Müüt 1: Juhtmevabad kõrvaklapid kahjustavad tervist

Levinud on arvamus, et kuna juhtmevabade kõrvaklappide otsik asub kuulmekilele lähemal, võivad need kuulmist kahjustada. Samuti arutletakse palju selle üle, et juhtmeta klapid põhjustavad terviseprobleeme elektromagnetilise kiirguse tõttu.

«Teaduslikku kinnitust pole leidnud ükski terviseprobleem, mida võiks põhjustada kõrvaklapid. Näiteks kuulmislangust ei põhjusta mitte kõrvaklapid, vaid see, kui valjusti ja kui pikalt me neist heli kuulame. Iga inimene saab ise kaasa aidata sellele, et kuulatav heli ei kahjustaks kuulmist. Ühtlasi pole teadlased seni lõplikult suutnud tõestada, et raadiosagedusel töötavad kõrvaklapid võiksid tervist kahjustada, nii et kasutades klappe selleks ettenähtud viisil pole muretsemiseks mingit põhjust,» selgitab Mishina.

Müüt 2: Kõik traadita kõrvaklapid on ühesugused

Üks levinumaid väiteid juhtmeta kõrvaklappide kohta on see, et need kõik täidavad samu funktsioone ja pakuvad ühesugust kasutuskogemust. Tegelikkuses võib ühte tüüpi traadita peakomplekt sobida kasutamiseks ainult vaikses kodukeskkonnas, kuna see ei kõrvalda ümbritsevat müra, samas kui teist tüüpi klappidega kuuleme heli suurepäraselt ka näiteks tugeva tuule või liiklusmüra korral.

«Enamik traadita kõrvaklappe ei ole mürasummutavad või täidavad seda funktsiooni minimaalselt. Kõrvaklappide müravähendamise võimet ei saa hinnata nende välimuse põhjal, sest tõde peitub kasutatavas tehnoloogias.»

Müüt 3: Juhtmevabad kõrvaklapid teevad telefoni aku kiiremini tühjaks

Seadmete energiasäästu puhul on palju räägitud, et Bluetoothi funktsiooni ei tohiks hoida kogu aeg sees. Mishina sõnul oli see varem küll väga oluline soovitus, kuid tehnoloogia on palju arenenud ning Bluetooth-toega juhtmevaba peakomplekt üksi sellega ühendatud seadet kiiremini ei tühjenda.