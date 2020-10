Ekspert annab nõu, kuidas internetis turvaliselt ostelda

Vaksmaa-Tammaru sõnul on e-kaubandus seni piiriüleste kaebuste hulgas kindlal esikohal. Pahatihti on petturid nii kavalad, et veebiaadressi taha on loodud fiktiivne e-kaubamaja ning kauplejatel ei ole mingisugust plaani tellitud tooteid väljastada. Sellisel juhul ei saa tarbijaid aidata isegi Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet, kuna kauplejaid praktiliselt ei eksisteeri.