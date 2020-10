Benu apteegi kodulehel kutsub reklaam inimesi endiselt gripi vastu vaktsineerima. Apteegi proviisor Ene Tepp aga kinnitab, et vaktsiin on otsas ning vaktsineerimisprogramm selleks aastaks peatatud.

Tema sõnul on huvi gripivaktsiini vastu langemas ning paljud on leppinud teadmisega, et sel aastal tuleb gripi vastu vaktsineerimine vahele jätta.