Uuringust selgus, et enamik inimesi on valmis maski kandma

Oktoobri alguses Eesti inimeste ohutunnetus koroonaviiruse leviku suhtes veidi kasvas ning olukorda hindab kriitiliseks 58 protsenti vastanutest, selgub sotsiaalministeeriumi tellimusel tehtud Turu-uuringute AS küsitlusest. Septembris pidas koroonaviiruse olukorda endiselt kriitiliseks 55 protsenti elanikest.

21 protsenti elanikest arvab, et terav kriis on möödas, kuid peab säilitama valvsust ja järgima ohutusabinõusid ning kaks protsenti usub, et kriis on täielikult möödunud. Keskmisest enam tunnetavad ohtu vanemaealised ja eestlased. Ka muust rahvusest Eesti elanike seas on ohutunnetus kasvanud.

Elanike toetus praeguste meetmetega jätkamisele on suur - kõrge nakkusohuga riikidest saabunutele karantiini kehtestamist pooldab 85, piiranguid meelelahutusasutustele samuti 85, piiranguid sise- ja väliüritustele 78 ning alkoholi müügipiiranguid 62 protsenti elanikest.

Koroonaviiruse leviku piiramise meetmete karmistamist pooldab 33 ja meetmete leevendamist 16 protsenti ning 46 protsenti peab meetmeid asjakohaseks. Septembris olid need näitajad vastavalt 34, 11 ja 50 protsenti. Eestlased toetavad meetmete karmistamist pisut rohkem kui muust rahvusest Eesti elanikud.

Võrreldes septembriga on suurenenud maski kandmine 16 protsendilt 23 protsendile ning üritusi, koosviibimisi ja ühistransporti vältivate inimeste osatähtsus. 83 protsenti elanikest on valmis erinevates kohtades maski kandma. Kõrgeim on valmidus kanda maski arsti juures, ühistranspordis ning kaubanduskeskustes ja kauplustes , vastavalt 75, 67 ja 60 protsenti elanikkonnast. Jätkuvalt on madalaim jätkuvalt valmidus kanda maski erapidudel, seda on valmis tegema vaid 19 protsenti.

Võrreldes septembriga on valmidus maske kasutada pisut suurenenud – toona oli vähemalt mõnes kohas valmis maske kandma 80 protsenti elanikest. Üldse ei soovi maski kanda 14 protsenti elanikest, keskmisest sagedamini 35-64-aastased, muust rahvusest Eesti elanikud, Tallinna elanikud ja töötud.

Mobiilirakenduse Hoia tuntus on võrreldes septembriga suurenenud, seda teab 90 protsenti elanikest. Septembris oli see näit 86 protsenti. Teadlikkus on kõrgem Põhja-Eestis ja madalam Kirde-Eestis. Oma telefoni on rakenduse laadinud 23 protsenti küsitluses osalenutest. Rakenduse kasutajaid on enam nooremate inimeste, eestlaste ja Põhja-Eesti elanike seas.