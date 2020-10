Eestisse jõuavad nutikad ostukärud, millele on skannija sisse ehitatud

«Antud lahendusega ei ole vaja enam toodete skaneerimiseks pulti võtta või tooteid kuskil kassas ise skaneerida. Ostleja saab poodi minnes võtta käru, panna enda ostukotid sinna sisse, teha kärusse paigaldatud skaneerija abil kõik vajalikud ostud ning liikuda selle sama käruga auto juurde, et ostud peale laadida,» selgitas jaekaubandustehnoloogiaettevõtte StrongPoint Eesti haru juht Priit Peterson.

Petersoni sõnul on oluline märkida, et tegemist ei ole pelgalt käruga, mille külge on paigaldatud skanner ja ekraan. Lisaks sellele on kärule paigaldatud spetsiaalsed kaamerad ja kaal, et tooted ära tunda.

Nutikäru lahendus on mõeldud suuremate ostude tegemiseks. Soovituslik minimaalne ost on 15 toodet.

«Hetkel on ilmselt suurem osa Eesti inimestest harjunud lahendusega, kus peale toodete valimist tuleb minna kassasse. Antud käru toetab aga lahendust, kus ostleja saab endale teha poega seotud konto, mille peal on raha. Nii saab poes tooted välja valida, need kärru panna ja seejärel lihtsalt poest minema jalutada ja raha võetakse kontolt automaatselt maha. Soovi korral võib muidugi kasutada lahendust, kus maksmine toimub siiski kassas,» rääkis Peterson.

Kuna kärru on sarnaselt iseteeninduskassadega paigaldatud kaalud, siis on võimalik poel kontrollida, et keegi skaneerimata tooteid poest kaasa ei võta.