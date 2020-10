Haigena tööl käimine on keeruline teema. Täiskasvanud inimestena ei jää me iga köha ja nohu tõttu töövõimetuslehele, sest siis viibiks me suure osa sügis-talvisest perioodist kodus. Kollektiivis töötades tuleb aga ka teistega arvestada, eriti praegust olukorda arvestades.