Finnair võib Tartu-Helsingi liini taasavada alles aasta pärast

Tartu linnapea Urmas Klaas rääkis ERR-ile, et on teinud omalt poolt kõik, mis võimalik, aga Finnair prognoosib Tartu-Helsingi lennuliinile väikest nõudlust, ja kuivõrd reisimine on raskendatud, siis ei ole ettevõtte väljavaated lennuliini lähiajal Tartu ja Soome vahel taasavada kuigi optimistlikud.

«Loomulikult meie huvi on, et lennuliiklus taastuks esimesel võimalusel, aga me saame ka aru, et selleks peab olema nõudlus. Me järgmise aasta eelarvet tehes planeerime jätkuvalt Tartu linna poolset toetust, et lennud saaksid jätkuda,» ütles Klaas.

Tartu lennujaama käitusjuht Roman Kulikov kinnitas ERR-ile, et lähiajal ega ka järgmise aasta esimeses pooles lennuliini taasavamist oodata ei ole.

«Eks Finnair ka tegelikult kompab piire, vaatab olukorda, kuidas viroloogiline olukord on, kuidas nende enda tulemused on. Esialgse info põhjal võib öelda, et pigem ta jääb järgmise aasta sügisesse,» lisas ta.

Kuna Finnair oli ainus ettevõte, kes Tartust ja Tartusse lendas, tuli Tartu lennujaamal septembris koondada 11 inimest, kes otseselt liinilendude teenindamisega seotud olid.