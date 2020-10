Küsitlus: enamik autojuhte eelistab lamellrehve

Küsitluse varasemad tulemused on olnud vastupidised: eelmisel aastal märkis veidi üle 70 protsendi osalenutest, et eelistab naastrehve ning ligi 30 protsenti pooldas lamelle. Siiski on aastate jooksul naastrehvide populaarsus vähenenud, kuna veel 2016. aastal pooldas neid ligi 80 protsenti vastajatest, teatas PZU.

Kindlustusfirma sõidukikahjude grupi juhi Jaanus Tanne sõnul on lamellrehvide populaarsuse kasvu taga mitu asjaolu. «Eelmise aasta lumeta ja soe talv näitas, et eriti linnas sõites ei tekkinud naastrehvide järele suurt vajadust. Lamellid on kindlasti ka keskkonnasõbralikumad, kuna ei lõhu asfalti ega paiska õhku kahjulikke peenosakesi. Lisaks muutuvad lamellide sõiduomadused iga aastaga üha paremaks,» ütles Tanne. Tema sõnul möönsid ka paljud küsitluses osalenud, et naastrehvid on maal elades ainumõeldav valik, kuna muidu ei pääse liikuma.