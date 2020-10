Uued rongid ehitab Elronile Škoda

Hankepakkumuse esitas kaks rongitootjat – praeguste rongide tootja Stadler ja lõunanaabritele, lätlastele, ronge ehitav Škoda. Parimaks pakkujaks osutus Škoda.

Elroni juhatuse esimees Merike Saks sõnas, et Škoda kui hankelepingu võitja toodab esialgu kuus kahesüsteemset elektrirongi, mis tänaste plaanide kohaselt hakkavad sõitma Tallinna-Tartu elektrifitseeritud raudteelõigul, mis valmib detsembriks 2024. «Uued rongid annavad suure panuse keskkonnasõbralikuma transpordiühenduse loomisesse ning loodetavasti leevendame nende liinile jõudmisega ka senist koormust Eesti ühel populaarseimal rongiliinil,» selgitas Saks.

Uutes rongides saab olema rohkem nii iste- kui rattakohti. «Uutes rongides on senisest rohkem istekohti nii tavaklassis reisijatele kui ka 1. klassi alas, mis on eraldatud uksega. Arvestatud on ka reisijate senise tagasisidega, et kõik istmed oleksid pehmemad ning mugavamad,» tõi Saks esile ja lisas, et planeeritud on ka teisaldatavad istmed, mis võimaldavad paindlikumalt reisijate ootustele ja vajadustele reageerida. «Nii saame suvekuudel teisaldatavate istekohtade arvelt rohkem ruumi luua jalgratastele, sügistalvisel perioodil aga võimaldada rohkematel reisijatel istuda,» kirjeldas Saks.

Elroni juhatuse esimees rõhutas, et kuigi rongis on rohkem istekohti, on Škoda rongides senisest enam arvestatud ka ratastoolis, lapsevankri ja rattaga reisijaga. «Kui senistes rongides on lapsevankriga, ratastooli või rattaga reisijatele mõeldud rongi C-ala, siis uutes rongides on neid kohti rohkem ehk reisijad saavad valida ka sisenemiseks sobivama ukse,» rõhutas Saks.

Uuendusena luuakse tellitavatesse rongidesse kõikidele reisijatele ligipääsetav joogi-söögi ala. «Kuna sõiduajad tulevikus järk-järgult lühenevad ning Eestis on vahemaad üpris lühikesed, siis suurt toitlustust rongis pakkuma ei hakata – küll aga on edaspidi kergemad vahepalad ja ka soojad joogid kättesaadavad,» sõnas Elroni juhatuse esimees.

Hankepakkumisi hinnati 11 erineva kriteeriumi alusel. Sealhulgas võrreldi rongide maksumust, parameetreid, energiakulu, hooldusmaksumust, istekohtade arvu ja kiirendust.

Škoda pakkumine osutus parimaks nii hinna kui ekspluatatsioonikulude poolest. Tellitavad elektrirongid on kahesüsteemsed, nendega saab sõita nii vanas kontaktvõrgu alas kui ka uutel planeeritavatel elektrifitseeritud raudteelõikudel.