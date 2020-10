Diisliskandaali sõidukite eest saab nüüd ka Eestis raha tagasi küsida

Näiteks USA-s on Volkswagen tasunud hüvitistena juba 15 miljardit ning Audi pea 6 miljardit dollarit. Ka Eesti autoomanikud saavad nüüd järele kontrollida, kas nende sõidukil on petutarkvara ning kui suure kahjunõude saab autotootja vastu esitada.

HUGO.legal töötas koos advokaadibürooga Klauberg Baltics välja Dieselgate õigusroboti, mille kaudu on kasutajal võimalik teada saada, kas tema autol puhul on kasutatud petutarkvara ning kui suurt summat saab autotootjalt tagasi nõuda.

«Õiguslikus mõttes on autoomanikul petutarkvara kasutamise tõttu nõue autotootja, mitte auto edasimüüja vastu. Hüvitise saamise korral peaks autoomanik sõiduki tagastama, kuid sageli pakuvad autotootjad kompromissina mõnevõrra väiksemat hüvitist, kuid võimalust auto alles jätta. See lahendus on mitmes mõttes rahalises plaanis kõige atraktiivsem,» tõi HUGO.legal peajurist Erki Pisuke välja.