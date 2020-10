Surmavate ametite TOP 5 Austraalia eri – õnnetutest komistamistest metsikute pullide püüdmiseni

See tootmisharu jaguneb kaheks: kergetööstus (rõivad ja tekstiil) ja rasketööstus (metallitööstus, õli- ja keemiatööstus). Neist kahest ohtlikum on just teine oma raske masinavärgi ning eluohtlike kemikaalide tõttu.

Antud valdkonnas liiguvad ametid Austraaliast põlvest põlve. Kui pere omab farmi, siis suure tõenäosusega püsib see peres mitu põlvkonda ega müüda esivanemate surma korral edasi. Ka siin on suurimateks ohuteguriteks suured masinad ja kahjulikud kemikaalid. Kalanduses mängib suurt rolli ka ilm.

Igal aastal Austraalia põuaperioodi alguses teenivad üksikud vaprad mehed ja naised elatist näiteks ka pullide püüdmisega, mis kuulub samuti viimase kategooria alla. Austraalia karjamaadel uitab ringi 300 000 metsistunud pulli ja pühvlit, kes on kohalikus looduses nuhtluseks. Kui püüdjad neid kätte ei saa, lastakse loomad maha. Nende püüdmine on keskkonnale kasulik, aga see on ka suur äri, kuna pullide koguväärtus küündib sadade miljonite dollariteni. Teist nii ohtlikku tööd on maakeral raske leida, kuid suurte riskidega kaasneb ka helde tasu neile, kes suudavad ja riskivad seda ametit pidada.