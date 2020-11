Ausale inimesele teevad suurimat tuska ehitajad ja reisikorraldajad

ERGO õigusabikulude kindlustuse ärijuhi Maiko Kalveti sõnul on inimeste jaoks ootamatud nii need olukorrad, kus nendega käitutakse ebaausalt, kui ka need, kui ühel hetkel just neilt hakatakse midagi nõudma. «Klassikalised juhtumid on ostu-müügijärgsed vaidlused. Näiteks müüakse maha kinnisvara või auto, kuid ühel hetkel hakkab ostja nõudma varjatud puuduste kompenseerimist. Või alumise korruse korteri kindlustusselts esitab nõude kahju hüvitamiseks ülemise korruse elanikule, kuigi viimase tõttu pole alumisele naabrile kahju tekkinud,» rääkis Kalvet.

Ostnud 200-eurose spordikella, avastas ostja sellel peagi olulised puudused. Klient pöördus pretensiooniga kaupleja poole, kes saatis spordikella garantiiremonti. Kuna kaupleja kahe kuu jooksul spordikella ei tagastanud, läks klient ise kauplusesse. Kohapeal selgus, et pood oli läinud pankrotti. Selgus, et kuna kella polnud võimalik parandada, saadeti see vea tuvastamiseks tootjale. Mõne aja pärast teatas remondiettevõte, et nad on otsustanud spordikella asendada uuega. Klient sai vaidluse lõppedes endale uue kella vaatamata sellele, et kaupleja oli oma tegevuse lõpetanud.