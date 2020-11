Rehvitakso OÜ müügijuhi Imbre Jõgimari sõnul on rehvivahetused tänavu heade ilmastikuolude tõttu edasi lükkunud. «Eelmisel aastal saime kõike rehvid vahetatud juba novembri teiseks pooleks. Tänavu tuleb ilmselt ka veel detsembri keskel päris palju rehvivahetusi,» sõnas ta.

Postimehe võrdlusest selgub, et soodsaim on rehvid vahetada K&R Rehvid, Lucky Motorsi või Aaluxi rehvivahetustöökodades. Kõige kallim rehvivahetus on aga Vianoris ja Tirestaris.