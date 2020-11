Millised on olulisemad pensionireformi uuendused ja kuidas need enda kasuks tööle panna?

Peamised muudatused puudutavad just neid inimesi, kes liituvad III sambaga alles 2021. aastast. Millised on olulisemad III samba uuendused ja kuidas need enda kasuks tööle panna, räägib Luminori Baltikumi pensioniüksuse juht Rasmus Pikkani.

Pensionireformiga soovitakse ühtlustada II ja III samba pensioniiga

Pikkani rõhutab, et III samba pensioniiga tõstetakse vaid nendel, kes liituvad sambaga alles aastast 2021. «Seega neid, kes juba praegu vabatahtlikku sambasse koguvad või kes jõuavad süsteemiga liituda käesoleva aasta jooksul, see muudatus ei mõjuta. Soodsama tulevase maksurežiimi kindlustamiseks piisab vaid III sambasse pensioni kogumise alustamisest enne 2020. aasta lõppu. Alustamisena läheb arvesse isegi ühekordne III samba osakuost ning sellisel juhul saab oma III samba raha soodsatel maksutingimustel kätte jätkuvalt alates 55. eluaastast,» selgitas Pikkani.

Tulumaksumäärad ühtlustatakse

Reformiga soovitakse ühtlustada ka II ja III samba 10 protsendi ja 0 protsendi tulumaksumäärade rakendamise tingimused. «Uue seaduse kohaselt maksustatakse ka edaspidi 20 protsendiga tulumaksumääraga kõik need väljamaksed pensionifondist, mis tehakse enne pensionile jäämist. Kuid maksetele, mis tehakse vähem kui viis aastat enne riiklikku pensioniiga, rakendub 10 protsendi maksumäär. Edaspidi saab sarnaselt III sambale ka II sambast raha päris maksuvabalt välja võtta kas eluaegse annuiteedi korral või graafiku alusel, mis ületab riiklikku statistilist oodatavat eluiga. Enne olid II samba väljamaksed igal juhul maksustatud 20 protsendi maksumääraga,» rääkis Pikkani.

Muutub maksuvaba tulu arvestus

Rasmus Pikkani sõnul võrdsustatakse reformiga ka sammaste väljamaksete maksukäsitlused, mis tähendab, et pärast reformi ei kaasata enam III samba väljamakseid (olenemata maksumäärast) inimese maksuvaba tulu arvestusse.

«Täna tekitab endiselt segadust mõned aastad tagasi rakendatud maksuvaba tulu rehkendamise kord. Selle kohaselt arvestatakse ka III samba väljamaksed tulu hulka. Kuna need rahad on palga näol juba korra kirja saanud, on see sisuliselt sama raha kaks korda tulusse arvestamine. Uue seadusega muudetakse maksustatava tulu definitsiooni nii, et topelt arvestamist enam ei toimu ja III samba väljamaksed inimeste maksuvaba tulu ei mõjuta,» selgitas ta.

Kiire tegutsemine aitab reformi enda kasuks tööle panna