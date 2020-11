Depo peab kaupluses müüdavaid lemmikloomi kehvades tingimustes

Kahjuks on tavaline, et poodides olevate loomade tingimused ei võimalda loomadele loomuomaseid tegevusi ega taga nende vajadusi. Karurahu sõnul tuuakse sageli vabanduseks asjaolu, et loomad on seal ajutiselt. Sellised tingimused on olenevalt liigist talutavad kõige rohkem mõni päev, kuid enamjaolt veedavad loomad poodides nädalaid kui mitte kuid. See tähendab elukale juba tugevat stressi ja tõsiseid terviseprobleeme, mis saavad uuele omanikule parajaks peavaluks, kui loomake nii kaua vastu peab. Kõige suuremad probleemid on eksootiliste loomadega. Sageli kaupluste töötajatel puuduvad teadmised eksootiliste liikide kohta ja seetõttu ei osata neile võimaldada vajalikku hoolt ega osata hinnata kas loom tunneb ennast hästi ega ka anda uuele omanikule vajalikku informatsiooni looma pidamise kohta.