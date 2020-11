Lehepuhur – pealesurutud abilisest on saanud elanike õudus

Iga lisamüra on häiriv – kõik on mõistetav. Kui puhuri operaator on loru ja laseb niisama lehti ühest krundi nurgast teise hunnikusse, kust need esimese tuulega jälle laiali lendavad, pole muidugi õige. Aga sama kehtib tegelikult ka rehitsemise kohta. Hullemal juhul suudab oskamatu operaator parklat puhastades «tulistada» autodele ka kivitäkked peale, mis on täiesti lubamatu. Kuid lehepuhuriga on lood nagu iga riistapuuga – hävitustööd ei tee mitte elutu ese, vaid ikkagi inimene, kes seda käsitseb.