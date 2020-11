Hinnavõrdlus: vaata, milline elektri- või gaasimüüja on kõige odavam

Elekter ja gaas on kõigil teenusepakkujatel sama kvaliteediga ning seetõttu on mõistlik langetada valik tootetingimuste, tootmisviisi ja soodsama hinna järgi. Täna erinevad elektrimüüjate hinnad kuni 30 protsenti ning gaasimüüjate hinnad kuni 46 protsenti.

Üle-eestiliselt pakub elektrit 7 müüjat ning valida saab erinevate pakettide vahel, enamlevinud on börsipakett ning fikseeritud pakett. Viimase puhul fikseeritakse elektri hind enamasti 12 kuuks tähtajalise lepinguga. Elektrihind.ee võrdlus näitab, et hetkel on aastane hinnaerinevus kõige kallima ning kõige odavama börsipaketi vahel 26 eurot (17 protsenti), fikseeritud pakettide erinevused on aga isegi 62 eurot (30 protsenti).