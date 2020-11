Ehituspood jagab homme klientidele ja töötajatele tasuta näomaske

Kaupluste töötajatele ja nende peredele kingib ettevõte kuni pandeemia lõpuni 50 ühekordset kaitsemaski kuus, et kaitsta töötajaid viiruse eest ka vabal ajal.

Bauhofi turundusdirektor Maarja-Liis Toomik lausus, et tasuta kaitsemaski võivad kaupluse infokassast saada alates laupäevast kõik inimesed, kes tulevad sisseoste tegema ilma oma maskita. «Meil on üle Eesti 13 kauplust, mida külastab iga päev tuhandeid kliente. Soovime, et poeskäik oleks turvaline nii meie klientide kui kauplusetöötajate jaoks ning otsustasime jagada tasuta maske kõigile, kel oma maski ei ole või kes unustasid selle poodi tulles kaasa võtta,» selgitas Toomik võimalust.