TTJA annab nõu: kuidas valida näomaski?

TTJA tehnikaosakonna juhataja Ingrid Teinemaa sõnul on väga oluline endale aru anda juba maski valides, kas mask on piisavalt turvaline nii enda kui teiste lähedal toimetavate inimeste jaoks. Igal müüdaval maskil peab juures asuma detailne juhend, kus näiteks on välja toodud, et kas tegu on ühekordse või korduvkasutatava maskiga; ning kas korduvkasutatav mask on vähemasti 60 kraadise kuumuse juures pestav või et kas see on tehtud piisavalt õhus levivaid osakesi kinni hoidvast materjalist. «Müügikohas endale korduvkasutatavat maski valides jälgi kindlasti tootega kaasasolevat infot ja märgistust. Samuti tuleb maski kindlasti kanda ja hooldada vastavalt tootja juhistele,» pani ta ostjatele südamele.