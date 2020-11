Vabariigi Valitsuse määrus sätestab tööandja kohustuse tagada vaktsineerimise võimalus töötajatele, kes puutuvad kokku bioloogiliste ohuteguritega, mille vastu on olemas tõhus vaktsiin. See tähendab, et tööandja peab looma vaktsineerimise võimaluse, et kui töötaja soovib, siis ta läheb vaktsineerimisele. Aga tööandja ei saa töötajat sundida ennast vaktsineerida laskma, kui too seda mistahes põhjusel ei soovi.