Tänasest saab SYNLAB-i testitulemust näha mobiilirakenduses

Alates neljapäevast saab alla laadida mobiilirakendust Testi, kuhu on üles laaditud kõik alates tänavu veebruarist SYNLAB.i laboris Eesti elanikele tehtud üle 320 000 koroonaviiruse SARS‑CoV‑2 testi tulemuse, edastas ettevõte. Kes ei soovi seda telefoni laadida, võib testitulemusi vaadata ka rakenduse kodulehelt testi.me.

Registreerides ennast rakenduses kasutajaks Mobiil-ID või Smart-ID alusel, on rakendusest leitavad oma tulemused kõigil, kes on andnud ninaneeluproovi perearsti saatekirja alusel, reisilt naastes piiril, osalenud Tartu Ülikooli teadlaste seireuuringus, on läbinud eesliini- või laustestimise või kuuluvad haigestunu lähikontaktsete hulka, kes saavad karantiini lühendamiseks teha tasuta testi mitte varem kui kümnendal kontaktijärgsel päeval.