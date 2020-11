Seitse soovitust, kuidas kaitsta oma kodu ja vara tormikahjude eest

Viimased aastad on Eestis olnud tavapärasemast tuulisemad, mistõttu on kasvanud ka tormi põhjustatud kahjujuhtumite arv. Meid täna räsiva kuni 25 m/s kiirusega tuule ja tugevate vihmahoogude valguses on oluline meelde tuletada, kuidas oma kodu tormide eest kaitsta.