Kes katab libeduse tõttu tehtud avarii kahjud, kui talverehvid pole veel kohustuslikud?

Autojuht peab enne sõitma hakkamist hindama kõiki, sealhulgas ilmast tulenevaid ohte, rõhutab Ergo sõidukikindlustuse portfelli juht Kaido Naarits. «Juht peab veenduma ja tegema kõik selleks, et autosõit oleks turvaline nii endale kui teistele liikluses osalejatele. Kui suverehvide ja libeduse tõttu on autojuht sattunud õnnetusse, siis võib kindlustusseltsil tekkida õigus kaskokindlustuse puhul hüvitist vähendada või keelduda hüvitisest,» selgitas Naarits.

Kuigi talverehvid on kohustuslikud alates 1. detsembrist, tasub arvestada, et ilmade jahenedes suverehvide haardeomadused teega halvenevad ning kõvemaks ja kalgimaks muutunud rehvisegu ei hoia enam autot nii kindlalt teel. Naaritsa sõnul on rusikareegliks, et rehvivahetus tasuks plaani võtta siis, kui päevane õhutemperatuur jääb stabiilselt alla 7 kraadi.