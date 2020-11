Neli nippi, kuidas turvaliselt välismaa veebipoest kaupa tellida

Vali usaldusväärne kaupleja

«Ebaausate kaupmeeste veebilehtedele jõutakse sageli sotsiaalmeedia kaudu, kuna kahtlased välismaised e-poed reklaamivad imehindu ja tooteid just seal. Kui keegi müüb kõiki maailma parimaid brände poole odavamalt, siis see võiks kahtlust äratada,» sõnas Eesti E-kaubanduse Liidu tegevjuht Tõnu Väät.

Samuti tasub jälgida, kas veebipood on avaldanud kontaktandmed ehk e-maili, telefoni, aadressi ja asukoha ning kas on aru saada, mis riigi ettevõttega on tegu. «Kindlasti tasub Googeldada, sest interneti otsingusse veebipoe nime lisades võib leida nii positiivset kui negatiivset tagasisidet. Kui tegemist on petturiga, siis leiab tavaliselt lehekülgede viisi negatiivset tagasisidet,» selgitas Väät.

Kindlasti tasub enne ostu sooritamist üle vaadata, milliseid makselahendusi pakutakse ning kas veebipoe domeeniribal on e-poe aadressi juures tabaluku märk kinni või lahti. Kui lahti, siis on veebipoes ostu sooritades sisestatud andmed kõik ebaturvaliselt kaitstud.

Maksa turvaliselt

Kõik veebipoed pakuvad mitmeid makseviise, kuid võimalusel tasub eelistada turvatud makselahendust PayPal või krediitkaardimakset, millel on 3D autentimine. «Krediitkaardiga välismaises e-poes maksmise suur eelis on see, et kõik võimalikud riskid võtab enda peale pank, mitte kaardi omanik. Seega on valetehingu või pettuse puhul lihtsam tehingut tagasi pöörata ja kiiremini raha tagasi saada,» selgitas Inbanki kaartide valdkonna juht Mari-Liis Küppar.

3D autentimine tähendab sisuliselt veel ühte autentimise ringi, et veenduda, et ostu teeb õige inimene. Näiteks tuleb sisestada eraldi veebiaknas turvakood, mis on saadetud inimese telefoninumbrile.

Vali kohaletoimetamine rahvusvahelise kullerfirmaga

Välismaa veebipoed pakuvad erinevaid tarnevõimalusi. Üldjuhul seisneb erinevus tarnekiiruses ja transpordiviisis. Nii saab eristada standard- või ekspresstarnet, mis võib jõuda kulleriga koju, postkontorisse või pakiautomaati.

Itella Estonia pakiveoteenuste osakonna direktor Rauno Parras nentis, et välismaalt kauba tellimisel tasub usaldada tuntud rahvusvahelisi kullerfirmasid, kes on usaldusväärsemad ning teevad koostööd kohalike pakiveofirmadega. Ta rõhutas, et kui rahvusvaheline veebipood tarnijat ei kuva, siis võib pakk jõuda sihtkohta väga erinevate teenusepakkujate kaudu ning halvimal juhul ka seetõttu kaduma minna.

Samuti soovitas Parras kontrollida sisestatud kontaktandmeid. «Turvalise tarne eelduseks on ka korrektselt sisestatud postiaadress koos sihtnumbriga ja mobiiltelefoninumber.»

Jälgi ostu- ja tagastamistingimusi