Hiired tungivad tuppa toidupoolist otsima

Hiired pääsevad majja uskumatult pisikeste avauste kaudu. Hiirte luustik on pehme ning see võimaldab neil läbi pugeda pliiastsilaiustest avadest. Seetõttu on oluline sulgeda kõik hoone väliskülgedel olevad avad, pilud ja praod, üksõik kui väikesed. Mida teha, kui avaused on siiski märkamata jäänud ning närilised on majja pääsenud?

Närilistest vabanemiseks võib kasutada nii hiirelõkse kui ka mürki. Kahjuritõrje ettevõtte Rentokili tegevjuhi Toomas Trei sõnul on hiiremürk viimastel aastatel ohutumaks muutunud. Tänapäeval on hiiremürk küll lahjem, kuid lemmikloomade ja laste jaoks ei ole see siiski täiesti ohutu. Väikest kasvu lemmiklooma jaoks võib ka väike kogus hiiremürki surmavaks osutuda. «Väikesed lapsed, kes juba iseseisvalt toimetavad on kasvult piisavalt suured, et mürk neile ei mõjuks. Lisaks on mürkidesse tänapäeval lisatud kibestusainet nii, et juhul kui laps peaks sellest ampsu võtma, sülitab ta selle kibeda maitse tõttu välja,» selgitas Trei.