Uuring: milliseid rehve juhid eelistavad?

Uuringust selgus, et naiste seas on naastrehvid populaarsemad – naistest sõidab naastrehvidega koguni 69 protsenti. Meeste hulgas on vastav näitaja 58 protsenti.

«Näeme, et naastrehvid on väga populaarsed Kesk-Eestis ja mitmel pool maapiirkondades, kus neid kasutab vastavalt 83 protsenti ja 75 protsenti juhtidest. Põhja-Eestis on see näitaja 57 protsenti ja suuremates linnades koguni 52 protsenti. See on ka üsna mõistetav, sest näiteks peamiselt Tallinnas liikuv juht ei pruugi naastrehve vajadagi ning võib eelistada madalama müratasemega lamellrehve. Selge on ka põhjus, miks maal on naastrehvid populaarsemad – väljaspool linnapiire kohtavad liiklejad sagedamini talviseid teeolusid,» selgitas Meius.