Kolmandik eestlasi alustab sel aastal jõulukinkide ostmisega varem

«Kodu kaunistamine enne jõule on Eestis kõige levinum jõulutraditsioon, mida järgib uuringu kohaselt 71 protsenti Eesti peredest. Teisel olulisel kohal on pereliikmetele ja sõpradele kingituste tegemine, mida peab oluliseks 68 protsenti vastanutest. Kui võrrelda kõiki traditsioone, siis küsitluse kohaselt mõjutab pandeemia kõige vähem just neid kahte traditsiooni,» ütles Tallinna Ikea tellimis- ja väljastuspunkti juht Aleksejs Mihailovs. Tema sõnul ostavad enamik inimesi sel aastal jõulukingid veebist.