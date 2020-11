Elisa tõstab uuest aastast TV-teenuste hinda.

Elisa meediasuhete juhi Taavi Tederi sõnul on viimaste aastate uuendustega kaasnenud hulk kulusid ning suurenenud on ka püsikulud. Teder tõi välja, et näiteks on kasvanud nii telekanalite edastamise tasud kui ka teenuse vahendamise kulud, aga TV-teenuste kuutasud on viimastel aastatel muutumatuna püsinud.