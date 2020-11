Just sel kellaajal on toidupoes kõige vähem inimesi

Google Mapsi anonüümselt kogutud statistika aitab tuvastad ajavahemikku, mil poodides liigub kõige vähem inimesi. Oma asukoha kohta teavet jagavate inimeste infot analüüsiti käesoleva aasta augustist oktoobrini ning jõuti järeldusele, et kõige enam rahvast on toidupoodides laupäeviti ajavahemikus 12-15. Kõige ohutum aeg sisseostude tegemiseks ehk aeg, mil rahvast on poodides kõige vähem, oli esmaspäeval umbes kell kaheksa hommikul. Kogutud andmete järgi on apteekides kõige vähem kliente esmaspäeva hommikuti, vahendab Apartment Therapy.