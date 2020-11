Lugeja küsib ⟩ Kas tööandjal on õigus nõuda maski kandmist?

Tööinspektsiooni töökeskkonna konsultandi Piret Kaljula sõnul on tööandjal õigus nõuda töötajalt isikukaitsevahendi kasutamist ja töötajal on kohustus seda kasutada. «Otsusele isikukaitsevahendite kasutamise kohta eelneb riskianalüüs, milles tööandja on kindlaks teinud, millised ohutegurid töökeskkonnas esinevad,» sõnas ta.