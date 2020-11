EL tarbija nõustamiskeskus: allahindlus ei vähenda tarbijaõigusi

Eestis ja teistes Euroopa Liidu riikides on seadusega kehtestatud 14-päevane taganemisõigus veebipoest ostetud kauba puhul, mis hakkab kulgema hetkest, kui tarbija saab kauba kätte. «Võimalus ostetud kaup tagasi saata, on tingitud eelkõige sellest, et tarbija ei saa toodetega enne ostu tutvuda samaväärselt kui tavapoes. Kaupade müümine soodustingimustel ja allahindluse pakkumine ei mõjuta tarbija 14-päevast taganemisõigust. Seega isegi väga suure, näiteks 90-protsendilise soodustuse puhul ei pea tarbija kaupa endale jätma, kui see talle ei sobi või ei vasta ootustele,» kummutab Euroopa Liidu tarbija nõustamiskeskuse juhataja Kristina Tammaru sageli levinud müüti.