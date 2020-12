FOTO: Viasat Nature

See on loomaaed, kus elab üle 5000 erakordse olendi ning 240 pühendunud hooldajat ja loomaarsti. Loomaaed võtab igal aastal vastu miljoneid külastajaid, kes soovivad kogeda ühte planeedi suurimat kaitsealast edulugu ja heita pilk kõige ainulaadsematele olenditele. Loomaaed asub imetlusväärses Sydney sadamas. See on Taronga loomaaed.

Taronga loomaaed on avanud oma uksed kaameratele, et näidata kogu maailmale, mis toimub ühe maailma kuulsaima ja fantastilisema loomaaia väravate taga. Kaamerad jäädvustasid loomaaia tegevust ööpäevaringselt ning valminud on 10-episoodiline doksari, mis nüüd ka Eesti televaatajateni jõuab.

Näeme, kuidas Taronga loomaaia haiglasse tuuakse Austraalia ajaloo kõige laastavamas maastikupõlnegus raskelt viga saanud 12 koaalat. Või mis juhtub siis, kui töötajad üritavad ravida lehtervõrguämblikku, kes on maailma kõige mürgisem ämblik. Doksarjas on jäädvustatud ka see, kuidas tehti ajalugu, kui loomaaed üritas kahte nokklooma Ameerikasse eksportida.

Lisaks näitab kaasahaarav sari, kuidas teha erakorraline operatsioon tiinele leemurile, kes kakluses viga sai, kui keeruline on teha tervisekontrolli korraga kolmele šimpansile ja kui imeline on järglaste saamine merilõvide, tiigrite, võsapuuklaste, ninasarvikute ja paljude teiste loomade seas.

Tõeliselt kaasakiskuv ja südantsoojendav 10-osaline dokumentaalsari, millele on peale lugenud Briti näitleja ja Oscar®'ile nomineeritud Naomi Watts, „Taronga loomaaia lood“ alustab eksklusiivselt kanalil Viasat Nature esmaspäeval, 7. detsembril kell 18:00 ning on eetris argipäeviti kuni 18. detsembrini.

