Omniva hoiatab: Euroopast jõuluostude tegemiseks on viimane aeg

Omniva pakiäri rahvusvahelise segmendi juhi Marita Mägi sõnul on nii must reede kui ka sellele järgnenud Cyber Monday toonud juba mitmeid e-kaubanduse müügirekordeid. «Müügirekordid tähendavad seda, et kõikidel müüjatel on hetkel käed-jalad tööd täis, et ostupühade tellimused võimalikult kiiresti teele panna,» selgitas Mägi. «Mõndade Euroopa e-poodide puhul võib tellimuste täitmine võtta hetkel juba nii kaua aega, et hiljem tehtud tellimused ei jõua enam õigel ajal teele ja enne jõule Eestisse.»

Mägi lisab, et Eesti e-poodide puhul on enamasti veel aega tegutseda hiljemalt detsembri keskpaigani. Hiinast, USAst ning muudest kolmandatest riikidest tellimiseks on aga juba hilja, välja arvatud juhul kui kasutatakse kallimat ekspress kullerteenust. Euroopa tellimuste tegemiseks on viimased päevad.

Eraldi tähelepanu vajab Mägi sõnul Ühendkuningriigist kauba tellimine, kuna 1. jaanuarist rakenduvad sealt tellitud kaupadele samad tingimused, mis kõigile kolmandatele riikidele. «See tähendab, et Ühendkuningriigi saadetised on võrdsed näiteks USA ning Hiina saadetistega – enamasti tähendab see üle 22-euroste pakkide puhul käibemaksu lisandumist ning üle 150-euroste saadetiste puhul tollimaksu lisandumist,» selgitas Mägi.

Mägi sõnul võib halb üllatus tabada tellijat siis, kui kaup tellitakse veel detsembrikuus, kuid müüja jõuab kauba Ühendkuningriigist välja saata alles jaanuaris. «Sellisel juhul peab kauba tellija ikkagi maksma kaubalt täiendavad maksud, olenemata, et ost sooritati veel detsembris,» selgitas Mägi.