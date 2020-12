Tänavu saab taas jõulupuu riigimetsast tuua

Elektrilevi paneb südamele, et elektriliinide alt kuuske valides tuleb eelkõige veenduda ohutuses. Elektriliini läheduses liikudes tuleb olla tähelepanelik ja veenduda, et torm poleks liinijuhtmeid maha murdnud. Liinile langenud puust või katkisest elektriliinist tuleb teada anda numbritel 112 või 1343.

Kuuske ei tohi võtta metsanoorendikust ega kaitsealalt. Metsanoorendiku tunneb ära selle järgi, et puud on korrapäraselt hooldatud ning enamasti ühekõrgused. Kaitsealad on riigimetsa kaardil pruuni tooniga välja toodud ja piiritletud ning ka looduses valdavalt siltidega tähistatud.