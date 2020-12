Mandariine süües tasub ettevaatlik olla

Dontšenko sõnul on noroviirusnakkuse nimetus rahvakeeli «talvine oksendustõbi» ning viirus langeb reeglina novembri-detsembrikuusse, kui müügile tulevad mandariinid, kuid see pole teaduslik tõestus ning otse mandariinidega haigestumist siduda ei saa. Sama ohtlikud võivad olla ka teised tsitruselised, banaanid ja muud puu- või köögiviljad.

Talvine kõhuviirus levib seega nii, et haigestunu pesemata käed võivad saastada ka poes müüdavad puu- ja köögiviljad. Muidugi võib haigus levida ka otse haigestunult inimeselt tervetele ja kuna levik on lihtne ja kiire, siis juhtub sageli, et esimene nakkusesaaja ja selle koju kandja nakatab sageli ka kõik teised. Seetõttu on lisaks käte tihedale pesemisele vaja pesta ka puuvilju ja köögivilju.