Ekspresskirja teekonda saab nüüd jälgida

​Eesti Posti erakliendi lahenduste juhi Alice Voodi sõnul on ekspresskirja näol tegu tavalise lihtkirja kiirema alternatiiviga. «Ekspresskirja tunnuseks on spetsiaalne oranž ümbrik, millele on lisaks kleebitud või trükitud ka triipkood algusega LX. Ümbrikule trükitud koodi alusel ongi võimalik teele pandud ekspresskirja liikumist Omniva kodulehe saadetise otsingust jälgida,» selgitas Vood.