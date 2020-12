Kiirtoidukett loobub puurikanade munade kasutamisest

Kantar Emori poolt sel sügisel läbi viidud uuringu tulemused näitavad, et 79 protsenti eestlastest ei poolda seda, et munakanad elavad puurides. Loomakaitseorganisatsioon Nähtamatud Loomad on viimastel aastatel aktiivselt tegelenud kanade heaolu teemadega. Selle tulemusel on tänaseks 40 protsenti Eesti jaekettidest ja sadakond toidusektori ettevõtet teatanud üleminekust puurivabade kanade munade kasutamisele.