Luminori üleminek uuele pangasüsteemile on klientides pahameelt tekitanud

11.01.2018. Tallinn. Luminor ja klient. Luminor bank and customer. FOTO: EERO VABAMÄGI/EESTI MEEDIA

Novembri lõpus teatas Luminor, et seoses uuele pangasüsteemile üleminekuga on kuu lõpus enamik pangateenuseid peatatud. Postimehe poole on pöördunud mitu Luminori klienti, kelle sõnul ei ole aga uued süsteemid ligi kahe nädala jooksul korralikult toimima hakanud.