MTA rõhutab: muutuvad Ühendkuningriigist kaupade tellimise reeglid

Seoses Ühendkuningriigi väljaastumisega Euroopa Liidust tuleb uuest aastast arvestada postipakkide tellimisel uute reeglitega. See tähendab, et kui postiga tellitud kaupade väärtus on kokku rohkem kui 22 eurot, siis tuleb tellijal see saadetis tollis deklareerida ning tasuda 20-protsendiline käibemaks, teatas MTA.