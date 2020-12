Lindude talvine toitmine võib kasu asemel palju kahju teha

Tartu ülikooli ökoloogia ja maateaduste instituudi linnuökoloogi Marko Mägi sõnul võivad ühe külma talveööga väikesed värvulised kaotada kaks grammi keharasva, mis moodustab umbes kümme protsenti nende kehakaalust. See aga tähendab, et hommikul vara on linnul äärmiselt oluline kiiresti süüa saada, et öösel kaotatud energia tagasi saada ning ka lisaks koguda, et järgmine öö üle elada.