Kas asteekide püramiidide ehituse müsteerium on lõpuks lahendatud?

Viasat History kanali ekspertide rühm koostöös 12 arhitektiga võtsid vastu väljakutse ehitada ise väiksem, kahe meetri kõrgune ja 20 tonni kaaluv asteekide püramiid. Nad kasutasid samu tööriistu, mida asteegidki. Uurimistöö käigus jõudsid nad järeldusele, et asteegid kasutasid ehitusmaterjalina vulkaanilist õõnsat kivimit, mis on kõva, kuid kerge ja mida saab hõlpsasti vormida. Kivi parajaks suuruseks lõikamiseks kasutasid nad nuge ja teisi lõiketööriistu, mis olid tehtud obsidiaanist (looduses esinev vulkaaniline klaas, mis on pressitud tardunud kivimiks). Kuid õhku jäi siiski küsimus – kuidas said nad transportida piisavalt kive terve püramiidi ehitamiseks ratast või veoloomi kasutamata? Dokumentaalfilmi loojad uurisid ka seda, kuidas asteegid suutsid tagada, et nende ehitised jääksid sajanditeks stabiilseks, vaatamata valdavalt pehmele pinnasele, mis põhjustab tänapäevaste hoonete järk-järgulist vajumist. Nad tegid imesid tehnoloogiaga, mille käigus surutakse vaiad sügavale maasse, et hooneid toestada.