Libapakiteateid saatvad kelmid üritavad inimestelt raha välja petta

Postiettevõtte teatel on tegemist pettusega ning seepärast on soovitav jälgida, milliselt meiliaadressilt teade saabub. Kui tegemist on võõrapärase aadressiga, siis tuleks kindlasti selle avamisest või linkidel klikkimisest hoiduda. Omniva korrektseks domeeniks on «omniva.ee» ning õiged kirjad saabuvad meiliaadressilt lõpuga @omniva.ee.