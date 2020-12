Keskkonnaministeerium soovitab tarbida selliseid teeküünlaid, mis on ilma ümbriseta. «Seeläbi väldime asjatut ressursikasutust ja ka jäätmete teket,» sõnas Keskkonnaministeeriumi avalike suhete peaspetsialist Kadri Kauksi.

Kui siiski selliseid ümbrisega teenküünlaid kasutatakse, ei tohi ümbriseid visata segaolmejäätete hulka. «Alumiinimist teeküünalde segaolmejäätmetest eraldamine on väga keeruline ning seetõttu ei ole võimalik neid ka ümbertöötlusesse suunata. Alumiiniumi ümbertöötlemine on oluliselt väiksema keskkonnamõjuga kui värskest ressursist tootmine. Seega on alumiiniumist ümbriste puhul eelistatuim valik nende eraldi kogumine ning viimine vanametalli kogumiskohtadesse,» selgitas Kauksi.