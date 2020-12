Eesti Loto tõstab Vikinglotto pileti hinda

Miljoniloosis osalevad kõik mängijad nii mitme võiduvõimalusega, kui palju on neil aasta jooksul ostetud Vikinglotto piletitel mängukombinatsioone kokku. Miljoni võib võita üks inimene, aga see võib jaguneda ka kuni viie mängija vahel. Mitme inimese vahel miljon jagatakse, selgub samuti loosi tulemusena – miljoniloosi alustuseks loositakse välja «jagaja» ehk loosipall numbriga ühest viieni. Isegi sel juhul, kui miljon eurot läheb loosi tahtel jagamisele maksimaalse arvu ehk viie inimese vahel, on 200 000 euro näol tegu suurima Eestis seni välja loositud lisavõiduga.

Vikinglottot on Eestis müüdud alates 2000. aastast ja hind on püsinud muutumatuna viimased seitse aastat. Vikinglotto on Eestisse toonud ka kõigi aegade suurima lotovõidu – lõppeva aasta juulis võitis Lääne-Eestist pärit mees 10,8 miljonit eurot. Varem on võidetud miljon eurot Vikinglottoga 2016. aasta alguses.