Kas äpardused jõulupuuga käivad ka kindlustuse alla?

Rohkem kui kahjusid kuuse endaga, tuleb ette kahjusid kuusejalaga. On olnud juhtumeid, kus kuusejalast lekib vesi põrandale ja põrand saab kahjustusi. «Möödunud aastal hüvitasime näiteks 1730 euro suuruse kahju, kus kuusejalast lekkinud vesi rikkus põranda,» rääkis Mürk.

Ta rõhutab, et ka kuusejala puhul tuleb järgida kasutusjuhendit ja kui klient on teinud kõik vastavalt juhistele, on tal õigus hüvitiseks.