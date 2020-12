Pank: kolmanda samba avaldusi saab kuu lõpuni teha vaid netipangas

Panga teatel on huvi kolmanda sambaga liitumise vastu viimase kahe kuu jooksul hüppeliselt kasvanud.

Uusi broneeringuid esindustesse kolmanda samba avamiseks sellel aastal enam teha ei ole võimalik, kuna kõik vabad ajad on broneeritud aasta lõpuni.

Täisealised kontoomanikud saavad avada kolmanda samba internetipangas. Klientide suur huvi on otseselt seotud uuest aastast jõustuva seadusemuudatusega, mis annab 2020. aastal kogumisega alustanutele jätkuvalt võimaluse kogutut alates 55. eluaastast soodsamalt kasutada.

Et seadusemuudatusest kasu saada on oluline, et kolmanda samba pensionikonto avatakse internetipangas hiljemalt 28. detsembril ning samuti tehakse esimene sissemakse kolmandasse sambasse hiljemalt 28. detsembril. Internetipangas alaealistele enam sellel aastal kolmandat sammast avada ei ole võimalik.