Kuidas tuleks kunstkuuske hoiustada?

Võimalik, et tehiskuusepuu oli ostu hetkel karbis, kuid see ei ole tingimata parim hoiuvõimalus. Kast on puu hoiustamiseks keskkonnasõbralik võimalus, kuid võib pikemas perspektiivis puule kahjulikult mõjuda, vahendab Apartmenttherapy.

Korraldaja Lisa Dooley sõnul on parim lahendus hoida kunstkuusk aastaringi püsti ning katta see puukattega. Dooley sõnul võib puukatteks sobida ka suur prügikott, kui aga puu on suurem või vajab suuremat kaitset, tasub osta spetsiaalselt kujundatud püstine puukate. Veenduda tuleb, et kate oleks veekindel selleks, et vältida lisa kahjustusi.