Pandeemia kiirendas poodides iseteeninduslahenduste kasutuselevõttu

«Pandeemia mõju kaubandussektori iseteenindusvõimalustele on olnud umbes sarnane kodukontoris töötamisega. See on ümber veennud palju kahtlejaid. Kui enne viiruselaineid paljud iseteeninduskassasid ei kasutanud, siis viirus suunas neid otsima ostlemisvõimalusi, millega saab inimestevahelisi kontakte vältida ning järsku avastati, et tegelikult on tegu üsna mugava võimalusega ostude sooritamiseks. Sama näeme kodukontoriga. Kindlasti on paljud praegusel ajal leidnud, et ka distantsilt töötades saab asjad kenasti tehtud,» sõnas Peterson.