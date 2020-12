Tallinnas on arstiabi tagatud ka aastavahetusel ja uue aasta alguses

Confido kiirkliinikud on avatud Nautica keskuses ja Lasnamäe Centrumis - Nautica keskuses 31. detsembril kell 10–20 ning 1. jaanuaril kell 12–21; Lasnamäe Centrumis 31. detsembril kell 9–21 ning 1. jaanuaril kell 12–21.

Apteegid on öösel avatud aadressidel Tõnismägi 5 ja Vikerlase 19 kõigil kalendripäevadel kella 20–8, riigi- ja rahvuspühadel on need apteegid avatud ööpäevaringselt.